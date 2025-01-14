Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz" dedi. Çocuk parası kimlere verilecek, 2 çocuğa, 3.çocuğa kaç TL aylık verilecek?

ÇOCUK PARASI KİMLERE VERİLECEK?

Evlenecek gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği,

• Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltilecek,

• İkinci çocuk için her ay 1500, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 TL yardım verilecek. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana dek devam edecek.

Peki yapılacak bu çocuk yardımları ne kadar süre devam edecek? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.