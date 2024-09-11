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Coca Cola adını değiştirdi mi? Coca Cola ismi değişti mi, yeni ismi ne oldu (CRUSH - ÜRDÜN)?

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Coca-Cola, İsrail menşeli ürünlere karşı artan boykot çağrıları üzerine Ürdün'de önemli bir stratejik değişikliğe gitti. Peki, Coca Cola adını değiştirdi mi? Coca Cola ismi değişti mi, yeni ismi ne oldu?

Coca-Cola'nın bu kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Türkiye'de de benzer bir adımın atılabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Peki, Coca Cola adını değiştirdi mi? Coca Cola ismi değişti mi, yeni ismi ne oldu?

COCA COLA ADINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Coca Cola Ürdün'de isim değişikliğine gitti. Yeni şişelerin tasarımı da tamamen değişerek, ürünün Ürdün'de üretildiği ibaresi eklendiği iddia edildi.

Coca Cola adını değiştirdi mi? Coca Cola ismi değişti mi, yeni ismi ne oldu?

Coca Cola, Ürdün'de uygulamaya koyduğu yeni strateji ile dikkat çekti. Şirket, bu ülkede ürünlerini "Crush" markası altında satmaya başladı. Ürünlerin tasarımı da köklü bir değişikliğe uğradı; yeni etiketlerde "Ürdün'de üretilmiştir" ibaresi yer alıyor. Coca Cola'nın bu adımı, İsrail menşeli ürünlere karşı duyarlılığın yüksek olduğu bölgelerde boykotu aşma çabası olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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