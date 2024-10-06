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Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor?

Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor?
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Ünlü futbolcu Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Ciro Immobile nereli ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Ciro Immobile OMRI Şövalyesi, santrfor pozisyonunda oynayan İtalyan millî futbolcudur. Peki, Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor?

Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Immobile kariyerine Sorrento'da başladı. 2009 yılında Juventus tarafından satın alındı ve daha sonra 2012 yılında Genoa'ya geçmeden önce üç Serie B kulübüne kiralandı. Ciro Immobile hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

CIRO IMMOBILE KİMDİR?

Ciro Immobile, 20 Şubat 1990 yılında doğdu. Santrfor pozisyonunda oynayan İtalyan millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Immobile kariyerine Sorrento'da başladı. 2009 yılında Juventus tarafından satın alındı ve daha sonra 2012 yılında Genoa'ya geçmeden önce (gol kralı olarak lig şampiyonluğunu kazandığı Pescara da dahil olmak üzere) üç Serie B kulübüne kiralandı. Bu kulüpte geçirdiği bir sezonun ardından Juventus'un rakibi Torino'ya geçti ve burada Serie A'da gol kralı olarak Capocannoniere ödülünü kazandı. Torino'daki çıkış sezonunun ardından 2014 yılında yaklaşık 18 milyon Avro karşılığında Alman kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu ve burada DFL-Supercup'ı kazandılar. 2015 yılında İspanyol kulübü Sevilla'ya geçti. 2016 yılında Torino'ya kiralık olarak geri döndü ve daha sonra aynı yılın Temmuz ayında Lazio'ya satıldı. 2024 yılının Temmuz ayında Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer oldu.

Immobile, Lazio'da bir Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu. Lazio'daki ikinci sezonunda, 33 maçta attığı 29 golle Capocannoniere'yi ikinci kez kazandı. 2019-20 sezonu Immobile'nin kariyerindeki en verimli sezon oldu; 36 golle bir sezonda en çok Serie A golü atma rekorunu egale etti ve üçüncü Capocannoniere şampiyonluğunu ve Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen ilk Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 2022'de 31 maçta 27 gol atarak Capocannoniere'yi dördüncü kez kazandı. Şu anda tüm zamanların Serie A gol kralları listesinde sekizinci sırada yer almaktadır.

Immobile, 2014 yılında İtalya millî takımı için ilk maçına çıktı. Ülkesini, 2014 FIFA Dünya Kupası, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Aynı zamanda 2023 UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan takımın da parçasıydı.

Beşiktaş

13 Temmuz 2024 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada: "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir." denildi.

3 Ağustos 2024'te Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'a karşı kazanılan 5-0'lık zaferde bir duble yaptı ve maçın oyuncusu seçildi. Immobile, karşılaşmanın 21. saniyesinde Süper Kupa tarihinin en erken golünü attı ve Mauro Icardi'ye ait olan rekoru kırdı. 18 Ağustos'ta Beşiktaş Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Immobile, Antalyaspor'a karşı iki gol attı ve takımının 4-2'lik galibiyetine katkı sağladı. 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi Elemeleri play-off turunda Lugano'yu 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmada iki gol attı. 1 Eylül'de Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada Immobile, takımının ilk golünü penaltıdan kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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