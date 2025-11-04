Cipher Mining Amazon ile 5,5 Milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Nasdaq'ta işlem gören Bitcoin madencisi Cipher Mining, Amazon Web Services ile 15 yıllık 5,5 milyar dolarlık yapay zeka hosting anlaşması yaptığını açıkladı. Anlaşmanın ardından şirketin hisseleri Pazartesi sabahı erken işlemlerde yüzde 33 değer kazandı.

Bitcoin Madencisinin Hisse Fiyatı Yılbaşından Bu Yana Yüzde 400 Arttı

Cipher Mining, anlaşma kapsamında 2026 yılında 300 megavat kapasiteli altyapı sağlayacak. Teslimat Temmuz ayında başlayacak ve yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanacak. Tesis hem hava soğutmalı hem de sıvı soğutmalı raflardan oluşacak.

Şirket ayrıca Batı Teksas'ta Colchis adlı bir gigavat kapasiteli yeni bir tesis kurmak için ortak girişim oluşturduğunu duyurdu. Cipher Mining, finansmanın büyük bölümünü sağlayarak projenin yaklaşık yüzde 95 hissesine sahip olacak.

Ortaklık haberinin ardından Cipher Mining hisseleri 24,81 dolardan işlem görürken yılbaşından bu yana yüzde 400'ün üzerinde değer kazandı. Şirketin yapay zeka hosting anlaşmaları toplamda yaklaşık 8,5 milyar dolarlık kira ödemesini temsil ediyor.

Cipher Mining üçüncü çeyrekte hisse başına 0,01 dolar veya toplam 3 milyon dolar net zarar açıkladı. Düzeltilmiş kazanç ise hisse başına 0,10 dolar veya toplam 41 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca çeyrek içinde 1,3 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı.

Şirket CEO'su Tyler Page, üçüncü çeyreğin şirket için dönüşüm niteliğinde olduğunu belirtti. Eylül ayında Fluidstack ile imzalanan ve Google'ın 1,4 milyar dolarlık garantisiyle desteklenen 168 megavatlık 10 yıllık anlaşmanın ardından şimdi doğrudan bir büyük teknoloji şirketiyle anlaşma imzaladıklarını vurguladı.

Bitcoin madenciliğinde kullanılan ASIC çipleri yapay zeka iş yükleri için uygun olmasa da şirketler güç kapasitesi sözleşmeleri, fiziksel veri merkezleri ve GPU hosting için adapte edilebilir altyapılara erişime sahip. Yapay zeka sektörünün büyümesiyle birlikte bu şirketlerin hisseleri benzer kazançlar elde etti.

Aynı gün IREN şirketi de Microsoft ile beş yıllık 9,7 milyar dolarlık yapay zeka bulut anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Microsoft'a Nvidia GB300 GPU'larına erişim sağlanacak. IREN hisseleri piyasa öncesi işlemlerde bir noktada yüzde 30'a yakın yükseldi.