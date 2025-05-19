Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu
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BYD, Avrupa'daki yeni genel merkezini Macaristan'da kurarak kıtadaki operasyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni merkez, satış, test ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek ve 2.000 kişiye istihdam sağlayacak.

Çinli elektrikli araç devi BYD, Avrupa'daki stratejik genişleme planları kapsamında yeni genel merkezini Macaristan'da kuracağını duyurdu. Budapeşte'de düzenlenen basın toplantısında konuşan BYD CEO'su Wang Chuanfu, bu merkezin satış, test ve Ar-Ge faaliyetlerini yürüteceğini ve 2.000 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

MACARİSTAN BYD'NİN AVRUPA ÜSSÜ OLUYOR

BYD, Avrupa'daki ilk üretim tesisini 2016 yılında Macaristan'ın Komárom kentinde açmıştı. Şirket, şu anda Szeged şehrinde ikinci bir fabrika inşa ediyor. Bu yeni tesisin 2025 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor ve yıllık 100.000'den fazla araç üretim kapasitesine sahip olacak .

YERELLEŞME VE İSTİHDAM ODAKLI YATIRIM

Yeni kurulacak merkez, üç ana işlevi yerine getirecek: satış ve satış sonrası hizmetler, araç testleri ve modellerin yerel pazarlara uygun hale getirilmesi. Bu adım, BYD'nin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi ve yerel istihdamı artırmayı hedefliyor .

AVRUPA'DAKİ GENİŞLEME STRATEJİSİ

BYD, Avrupa'daki varlığını sadece Macaristan ile sınırlamıyor. Şirket, Almanya'da üçüncü bir fabrika kurmayı planlıyor. Ayrıca, Türkiye'de Manisa'da yıllık 150.000 araç kapasiteli bir fabrika inşa etmeyi hedefliyor.

BYD MANİSA'DA ÜRETİME BAŞLIYOR

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD şirketi, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırım planını hızlandırdı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak fabrika, 2026 yılında üretime başlayacak. Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesis, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretecek. Manisa'da üretime başlayacak olan fabrikada ilk etapta 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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