Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler 5 bin lira alacak mı? ÇKS 5000 TL alacak mı?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler 5 bin lira alacak mı? Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de 5 bin lira alacak mı? İşte detaylar...

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE KAYITLI ÇİFTÇİLER 5 BİN LİRA ALACAK MI?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. İkramiye ödemelerinin bu hafta içinde hesaplara aktarılması bekleniyor. Öte yandan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiye ödemesi alacak.

5 BİN LİRA NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin bu hafta hesaplara aktarılması planlanıyor.

5 BİN TL İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı.