CHP Bursa adayı kim oldu? Mustafa Bozbey, aday mı?

CHP Parti Meclisi, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu. Peki, CHP Bursa adayı kim oldu? Ekrem İmamoğlu aday mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir illerinde Belediye Başkan Adaylarını ilan etti. Peki, CHP Bursa adayı kim oldu? Ekrem İmamoğlu aday mı?

CHP BURSA ADAYI KİM OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkanı adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

CHP'de 5 ilin Belediye Başkan Adayları belli oldu.

Buna göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş,

Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan,

Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın,

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey olarak ilan edildi.

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, 1999 yılında devraldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini aralıksız tam 20 yıl yürütmüştür.Yeni yapılanan Nilüfer'e çağdaş bir kentleşme vizyonu kazandıran Bozbey, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP'den giren ve başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanan Bozbey, bu takdirin sandığa yansıması sonucu bir "ilk"e imza atarak, Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu.Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Seçim yarışına yine CHP'nin adayı olarak giren Bozbey, Nilüfer'e kimlik kazandıran 10 yıllık çalışmalarının ardından, halkın takdiriyle seçimi bir kez daha açık farkla kazandı. Başarılar ve ödüllerle dolu geçen bir 5 yılın daha ardından Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 15 yıl boyunca hayata geçirilmiş başarılı çalışma ve uygulamalar ile Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olan bir kent yaratılmasını sağlayan Bozbey, 2019 yılında sonlanan 20 yıllık Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinin ardından siyasi yolculuğunda, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuştur. Seden Bozbey ile evli olan Mustafa Bozbey, Side isminde bir kız çocuğu babasıdır.