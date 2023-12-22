CHP Amasya adayı kim oldu? Turgay Sevindi, aday mı?
CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Peki, CHP Amasya adayı kim oldu? Turgay Sevindi aday mı?
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Turgay Sevindi Amasya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ferdi Zeybek Amasya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Turgay Sevindi de Amasya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 6 ildeki başkan adayı da belli olurken, 35 bölgede ise ön seçim kararı alındı. İşte CHP'nin isim isim aday listesi. Peki, CHP Amasya adayı kim oldu? Turgay Sevindi aday mı?
CHP AMASYA ADAYI KİM OLDU?
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı.
KONYA, MANİSA, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU
Ana muhalefet, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İsmail Sonkaya'yı gösterdi. Ferdi Zeybek CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Cevat Öncü de Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.
İŞTE 9 ŞEHİRDEKİ BAŞKAN ADAYLARI
Konya - İsmail Sonkaya
Manisa - Ferdi Zeyrek
Samsun- Cevat Öncü
İl belediye başkan adayları:
Çanakkale - Muharrem Erkek
Kırşehir - Selahattin Ekicioğlu
Bartın - Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya - Turgay Sevindi
Ardahan - Faruk Demir
Kütahya - Eyüp Kahveci
FATİH VE PENDİK DE AÇIKLANDI
CHP İstanbul'un Fatih ve Pendik ilçeleri içinde adaylarını duyurdu. Fatih adayı Mahir Polat, Pendik adayı ise Süleyman Tarık Balyalı oldu. Adayların Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.
35 BÖLGEDE ÖN SEÇİM KARARI
Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125 seçim çevresinde ise adaylar belirlendi" dedi.
Geçtiğimiz hafta açıklanan şehirlerin belediye başkanı adayları:
Ankara - Mansur Yavaş
Bolu - Tanju Özcan
Bursa - Mustafa Bozbey
Balıkesir - Ahmet Akın
Elazığ - Coşkun Çağlar Duran
Gümüşhane - Bedri Ağaç
Bayburt - Kubilay Erel
Nevşehir - Mehmet Bilgin
Karaman - Recep Sertçelik