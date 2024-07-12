Arjantinli ünlü model Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'ye boşanma davası açıp ayrılık kararı aldığını açıklamıştı. Icardi, ünlü aktris China Suarez ile yeniden aşk yaşamaya başladı. 31 yaşındaki Galatasaraylı futbolcunun Wanda Nara ile ayrılık kararı aldıktan sonra Suarez ile bir ilişki başlattığı ileri sürüldü. China Suarez kimdir? Icardi - China Suarez sevgili mi?

CHİNA SUAREZ KİMDİR?

Doğum: 9 Mart 1992 (32 yıl yaşında), Buenos Aires, Arjantin

Kardeşleri: Agustín Suárez

Ebeveynleri: Marcela Riveiro, Guillermo Suárez

Boy: 1,65 m

Suárez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. Agustín Suárez adında bir ağabeyi var. Anneannesi Marta Mitsumori Arjantin'de doğmuştur ve Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kochi Prefecture'da yaşayan kuzenleri var.

Suárez, çocukluğu boyunca Instituto Corazón de María'ya ortaokul üçüncü yılına kadar (o yıl tekrar ediyor) katıldı ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı. Ayrıca Buenos Aires, Palermo'da bulunan Divino Corazón de Jesús'a sadece 7. sınıf için devam etti. Suárez, televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını açıkladı.

Temmuz 2013'te Suárez, aktör Nicolás Cabré'nin babası olduğu Rufina adlı bir kızı doğurdu. 7 Şubat 2018'de erkek arkadaşı Benjamín Vicuña ile birlikte başka bir kızı Magnolia Vicuna Suarez'i doğurdu. China, Instagram fotoğrafından ikisinin ikinci çocuklarını birlikte beklediklerini duyurdu.Oğulları Amancio, 29 Temmuz 2020'de doğdu.

Icardi, ünlü aktris China Suarez ile yeniden aşk yaşamaya başladı. 31 yaşındaki Galatasaraylı futbolcunun Wanda Nara ile ayrılık kararı aldıktan sonra Suarez ile bir ilişki başlattığı iddia edild