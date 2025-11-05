Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ ile Chelsea karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOLLÜ DÜELLO

Chelsea'nin gollerini 16. dakikada Estevao ve 53. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti. Karabağ'ın golleri 29. dakikada Leandro Andrade ve 39. dakikada penaltıdan Marko Javkovic ile geldi.

CHELSEA'YE DE BOYUN EĞMEDİ

Bu sonuçla birlikte daha önce Benfica ile Kopenhag'ı deviren Karabağ, Chelsea'ye de boyun eğmedi ve puanını 7'ye yükseltti. Konuk ekip Chelsea'nin de puanı 7 oldu. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karabağ, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Chelsea ise Barcelona'yı konuk edecek.