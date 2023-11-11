Cheetos, atıştırmalık dünyasında adını duyurmuş ve lezzetiyle pek çok kişinin favorisi haline gelmiş bir markadır. Bu nedenle zaman zaman tüketiciler tarafından Cheetos kimin, hangi şirketin ürünü? Sorusu araştırma konusu olabiliyor. Peki, Cheetos kimin, hangi şirketin ürünü? Cheetos hangi ülkenin markası?

Cheetos hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu lezzetli atıştırmalık, dünya genelinde pek çok ülkede tüketiciyle buluşmaktadır. Peki, Cheetos hangi ülkenin? Cheetos hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Cheetos markası nereye ait?

CHEETOS KİMİN, HANGİ ŞİRKETİN ÜRÜNÜ?

İlk olarak 1948 yılında Chee-tos adıyla kurulan marka, renkli ve eğlenceli ambalajlarıyla dikkat çeker. Chester adlı sevimli maskotuyla bilinen Cheetos, Türkiye'de Frito-Lay şirketi tarafından üretilmektedir. 1998 yılında adı Cheetos olarak değiştirilen marka, Türkiye'de gerçekleştirdiği başarılı kampanyalarla adını duyurmuş ve ülkede en çok tercih edilen cips markalarından biri olmayı başarmıştır. Frito-Lay'in diğer markaları arasında Doritos, Lay's ve Ruffles gibi popüler atıştırmalıklar da bulunmaktadır.