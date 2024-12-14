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Çevre Bakanlığı 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarıyor

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Geçtiğimiz ay 44 ildeki 882 arsasını ihale yöntemiyle satan TOKİ'nin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 51 ildeki 607 arsasını satışa çıkardı. Satılan yerler arasında tarım arazileri, orman vasıflı araziler, turizm tesis ve toplu konut alanları da bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, tapusu bakanlığa ait olan 51 ildeki 607 arsayı satışa çıkarttı. Satılan yerler arasında tarım arazileri, orman vasıflı araziler, turizm tesis ve toplu konut alanları da bulunuyor. Yayınlanan ilana göre, arsalar müzayede yöntemiyle açık artırmalı olarak satılacak. İhaleler 24 ve 25 Aralık 2024'te yapılacak.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE TAKSİT İMKANI

Alıcılar için arsalar KDV'den muaf tutulacak. Ayrıca yüzde 25 peşinat ve 24 ay ödeme kolaylığı da sağlanacak.

TOKİ DE 882 ARSAYI SATMIŞTI

Bakanlığın bu satışından önce, geçtiğimiz ay sonunda TOKİ de büyük bir satış yapmıştı. TOKİ 44 ilde, muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki 882 arsayı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen açık artırmalı ihale ile devretti.

Üç gün süren açık artırmada arsaları alanlara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat, 36 ay vade imkanları da sunuldu.

Çevre Bakanlığı 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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