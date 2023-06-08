Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek?

Süper Lig'de sezonun son maçının son dakikalarında acılar içinde yerde kalan Cenk Tosun, gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcunun sakatlığı ve sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. Arama motorlarında ise Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek? soruları araştırılıyor.