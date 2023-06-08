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Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek?

Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek?

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Süper Lig'de sezonun son maçının son dakikalarında acılar içinde yerde kalan Cenk Tosun, gözyaşlarına boğulmuştu. Milli futbolcunun sakatlığı ve sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. Arama motorlarında ise Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek? soruları araştırılıyor.

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Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek? soruları gündemde yer alıyor. Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra hüngür hüngür ağlayan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, sahayı sedyeyle terk etmişti. Milli futbolcunun sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edildi. Peki, Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek?

CENK TOSUN KAÇ MAÇ YOK?

Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra hüngür hüngür ağlayan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, sahayı sedyeyle terk etmişti. Milli futbolcunun sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edildi. 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Tosun, ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3.5 aya kadar çıkabilir. Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk Tosun 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Deneyimli golcü ameliyat olmaya karar vermesi durumunda ise bu süre 3.5 aya çıkabilir.

Cenk Tosun kaç maç yok? Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek?

Şenol Güneş geldikten sonra eksi günlerdeki başarılı görüntüsüne dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla bu sezon 34 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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