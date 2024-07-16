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Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun İstanbul'a geldi mi? Sağlık kontrolünden geçti mi?

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Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun ile anlaştığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Cenk Tosun'un İstanbul'a bugün geleceği belirtildi. Cenk Tosun'un transferi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcu Cenk Tosun'un sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geleceğini belirtti. Peki, Cenk Tosun İstanbul'a geldi mi? Sağlık kontrolünden geçti mi?

CENK TOSUN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Sarı- lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacak.

Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun İstanbul'a geldi mi? Sağlık kontrolünden geçti mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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