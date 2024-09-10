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Çekya Ukrayna maçı hangi kanalda? Çekya Ukrayna maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Çekya Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Çekya Ukrayna maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Çekya Ukrayna maçını hangi kanal veriyor? İşte Çekya Ukrayna maçı yayın bilgisi!

Çekya Ukrayna maçı hangi kanalda? Çekya Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Çekya Ukrayna maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Çekya Ukrayna maçını hangi kanal veriyor? İşte Çekya Ukrayna maçı yayın bilgisi!

ÇEKYA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya Ukrayna maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Çekya Ukrayna maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Çekya Ukrayna maçını şifresiz izleyebilecekler.

ÇEKYA UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya Ukrayna maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

ÇEKYA UKRAYNA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Çekya Ukrayna maçı 11'leri henüz belli olmadı.

ÇEKYA UKRAYNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çekya Ukrayna maçı, Prag'da, Fortuna Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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