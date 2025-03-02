Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı nasıl izlenir? Rizespor Alanyaspor maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki!

Karşılaşma, Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde önemli bir yer tutuyor ve her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Rizespor Alanyaspor maçının yayın bilgileri, maçı HD ve kesintisiz izleme yolları hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını izlemek için tüm detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

?Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A:

12379 H 30000 3/4 (SD/HD)

(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)

Digiturk

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal

beIN Sports 4K:

400. Kanal

Kablo yayını

KabloTV

beIN Sports Haber HD:

223. Kanal

İnternet protokolü üzerinden televizyon

beIN CONNECT

beIN Sports 1:

77. kanal

beIN Sports 2:

78. Kanal

beIN Sports 3:

79. kanal

beIN Sports 4:

80. Kanal

beIN Sports Max 1:

81. Kanal

beIN Sports Max 2:

82. Kanal

beIN Sports Haber HD:

83. Kanal