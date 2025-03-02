Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı nasıl izlenir? Rizespor Alanyaspor maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki!
Maçı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, "Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda?" ve "Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını şifresiz izleme imkanı var mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.
Karşılaşma, Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde önemli bir yer tutuyor ve her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Rizespor Alanyaspor maçının yayın bilgileri, maçı HD ve kesintisiz izleme yolları hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını izlemek için tüm detaylar...
ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
?Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecektir.
RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A:
12379 H 30000 3/4 (SD/HD)
(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)
Digiturk
beIN Sports 1:
77. kanal
beIN Sports 2:
78. Kanal
beIN Sports 3:
79. kanal
beIN Sports 4:
80. Kanal
beIN Sports Max 1:
81. Kanal
beIN Sports Max 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
beIN Sports 4K:
400. Kanal
Kablo yayını
KabloTV
beIN Sports Haber HD:
223. Kanal
İnternet protokolü üzerinden televizyon
beIN CONNECT
beIN Sports 1:
77. kanal
beIN Sports 2:
78. Kanal
beIN Sports 3:
79. kanal
beIN Sports 4:
80. Kanal
beIN Sports Max 1:
81. Kanal
beIN Sports Max 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal