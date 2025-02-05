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Carlos Cuesta kimdir? Carlos Cuesta Glatasaray'a gelecek mi?

Carlos Cuesta kimdir? Carlos Cuesta Glatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılığı sonrasında stoper transferi için çalışmalar hız kazanmıştı. Peki, Carlos Cuesta kimdir? Carlos Cuesta Glatasaray'a gelecek mi?

Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray, Genk'in stoperi Carlos Cuesta için Genk Kulübü ile el sıkıştı. Carlos Cuesta kimdir? Carlos Cuesta Glatasaray'a gelecek mi?

CARLOS CUESTA GLATASARAY'A GELECEK Mİ?

Serhan Türk'ün haberine göre ise Galatasaray, Genk'in stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşma yaptı.

Oyuncu ile görüşme devam ediyor 3,5 yıllık bir kontrat olmasını bekliyoruz. Islak imzalar an meselesi.

CARLOS CUESTA KİMDİR?

Carlos Cuesta 9 Mart 1999 yılında Kolombiya'da dünyaya geldi. Etkili fiziği ve sağ ayağıyla dikkat çeken oyuncunun Genk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor.Kolombiyalı oyuncu stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da forma giyebiliyor. Oyuncunun kariyerinde Belçika Kupası, Belçika Süper Kupası, Kolombiya Liga Dimayor Apertura, Kolombiya Kupası gibi başarıları bulunuyor.

Kolombiya milli takımıyla ilk maçına 10 Eylül 2021 yılında çıkan oyuncu 21 karşılaşmada süre aldı. Belçika Ligi'nde Genk Formasıyla toplam 184 maçta forma giyen oyuncu 4 gol ve 1 asist kaydetti.

Profesyonel futbol kariyerine Club Atletico Nacional altyapısında başlayan oyuncu 2009-2016 yılları arasında burada görev yaptı. 2016-17 sezonunda Nacional U20 takımında gösterdiği performansla A Takıma yükseldi.2019-20 sezonunda ise Belçika takımı Genk oyuncunun bonservisine 3.8 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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