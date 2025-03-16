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CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Mart 2025 Pazar anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Mart 2025 Pazar anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?
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16 Mart 2025 Pazar gününe ait canlı altın fiyatlarına dair son dakika bilgileri yayınlandı. Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu ve kaç TL olduğu merak konusu oldu.

Altın fiyatları, 16 Mart 2025 Pazar günü yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin odak noktasında. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları, altın piyasasındaki son gelişmelerle birlikte merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunu gündeme getiriyor.? Peki, 16 Mart 2025 Pazar anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın: 3.516,44 TL?

Çeyrek Altın: 5.749,37 TL?

Yarım Altın: 11.498,75 TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Mart 2025 Pazar anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

Tam Altın : 23.174,00 TL?

Cumhuriyet Altını : 22.927,16 TL?

Ons Altın: 2.987,21 ABD Doları

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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