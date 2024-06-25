CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları ne kadar? 25 Haziran altın fiyatları yükseldi mi?

Bugün gram altın ne kadar? Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 25 Haziran güncel altın fiyatları araştırılıyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 25 Haziran Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 462 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 80 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 15.948,03 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.

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VARLIK FİYATLARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENİYOR

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürmesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

FED BAŞKANI GOOLSBEE: "FED'İN EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMA İHTİMALİ YÜZDE 74"

Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini dile getirdi. Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir." değerlendirmesini yaptı. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.