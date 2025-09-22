CANLI ALTIN FİYATLARI: 22 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcısı, yeni haftaya yükselişle başladı. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram altın ve diğer altın türleri yükseliş trendini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ons altındaki artış ve iç piyasada Türk lirasının değer kaybı, altına olan ilgiyi canlı tutuyor. Peki, 22 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte, 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR? (22 EYLÜL 2025)

Yeni haftaya hızlı bir giriş yapan gram altın, 22 Eylül 2025 sabah saatlerinde 4.902,48 TL alış ve 4.903,41 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Son günlerde ons altının güç kazanmasıyla birlikte gram altında da yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Bu artış, özellikle küçük yatırımcılar için yeniden alım fırsatlarını sorgulatıyor.

Uzmanlar, yılın son çeyreğine doğru girilirken gram altında 5.000 TL psikolojik direncinin aşılabileceği öngörüsünde bulunuyor. Gram altının hem fiziki hem de bankalar üzerinden alım-satım işlemlerinde yüksek talep gördüğü bildiriliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (22 EYLÜL 2025)

Çeyrek altın, haftaya güçlü başladı. 22 Eylül Pazartesi günü çeyrek altın 8.173 TL alış ve 8.223 TL satış fiyatından işlem görüyor. Düğün sezonunun sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte fiziki çeyrek altın talebinde belirgin bir azalma yaşanırken, yatırım amacıyla alımların sürdüğü gözlemleniyor.

Ekonomistler, çeyrek altının yıl sonunda 9.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğinin de altını çiziyorlar.

YARIM ALTIN NE KADAR? (22 EYLÜL 2025)

Yarım altın fiyatları da çeyrekle paralel bir yükseliş sergiliyor. 22 Eylül 2025 tarihinde yarım altının piyasa fiyatı 16.346 TL alış ve 16.446 TL satış bandında seyrediyor. Bu seviyeler, geçtiğimiz haftaya göre %1'lik bir yükselişe işaret ediyor.

Yarım altın, yatırımcılar arasında "orta ölçekli birikim" yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle fiziki alımda, kuyumcularda yarım altın bulmak bazı günler zorlaşabiliyor.

TAM ALTIN NE KADAR? (22 EYLÜL 2025)

Yatırım amaçlı büyük meblağlarda alım yapanların gözdesi olan tam altın, haftaya yükselişle başladı. 22 Eylül itibarıyla tam altın 32.690 TL alış ve 32.890 TL satış fiyatından işlem görüyor. Makas aralığı diğer altın türlerine kıyasla daha yüksek olan tam altında, uzun vadeli yatırımcıların ilgisi sürüyor.

Altın piyasasını takip edenler, yıl bitmeden tam altının 35.000 TL sınırını test edebileceğini belirtiyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (22 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altını, her zaman olduğu gibi prestiji ve yüksek güvenilirliği nedeniyle ön plana çıkıyor. 22 Eylül 2025 günü itibarıyla Cumhuriyet altınının alış fiyatı 33.330 TL, satış fiyatı ise 33.833 TL olarak belirlendi.

Özellikle koleksiyon ve düğün gibi özel günlerde tercih edilen Cumhuriyet altını, fiyat anlamında da yatırımcısına güven veriyor. Piyasalarda yaşanan belirsizlikler, bu tür fiziki yatırımların cazibesini artırıyor.

ONS ALTIN FİYATI (22 EYLÜL 2025)

Altın fiyatlarının küresel belirleyicisi olan ons altın, yeni haftaya güçlü başladı. 22 Eylül 2025 itibarıyla ons altının alış fiyatı 3.685,37 dolar, satış fiyatı ise 3.686,07 dolar seviyesinde.

Amerika Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak olan faiz kararları, ons altın üzerinde doğrudan etkili olacak. Jeopolitik risklerin artması ve doların zayıflaması, ons altının yönünü yukarı çevirdi.

22 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları, serbest piyasa ile benzer seyretmekle birlikte, zaman zaman daha yüksek seviyelerden işlem görüyor. 22 Eylül 2025 tarihinde Kapalıçarşı'da:

Gram altın: 4.915,89 TL alış / 4.916,34 TL satış

Çeyrek altın: 8.190 TL alış / 8.240 TL satış

Cumhuriyet altını: 33.500 TL alış / 34.000 TL satış seviyelerinde.

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının biraz daha yüksek seyretmesi, özellikle işçilik maliyetleri ve fiziki altına olan talebin yoğunluğu ile açıklanıyor. Bu nedenle yatırımcıların alım yapmadan önce fiyat karşılaştırması yapmaları öneriliyor.