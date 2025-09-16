CANLI ALTIN FİYATLARI: 16 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın, hem geleneksel hem de modern yatırımcılar için daima güvenli limanlardan biri olmuştur. Özellikle ekonomik dalgalanmaların, küresel belirsizliklerin ve döviz kurlarındaki ani hareketlerin arttığı dönemlerde, yatırımcıların altına olan ilgisi daha da artmaktadır. 2025 yılı da bu eğilimin sürdüğü bir yıl olarak dikkat çekiyor. Peki, 16 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları...

16 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Eylül 2025 tarihi itibarıyla güncellenen altın fiyatları, gram altından çeyrek altına, yarım altından cumhuriyet altınına kadar tüm kategorilerde yatırımcıların merak ettiği seviyelere ulaştı. Dolar kurundaki oynaklık, küresel merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, ons altın fiyatlarında da ciddi hareketlilik gözleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? -GRAM ALTINFİYATI (16 EYLÜL 2025)

Gram altının alış fiyatı 4.889,92 TL, satış fiyatı ise 4.890,40 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye iç piyasasında gram altın, döviz kuru ve ons altın fiyatındaki hareketlerden doğrudan etkilenmektedir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? - ÇEYREK ALTIN FİYATI (16 EYLÜL 2025)

Çeyrek altının alış fiyatı 8.087,00 TL, satış fiyatı 8.154,00 TL'dir. Küçük tutarlı yatırım ya da hediye amaçlı tercih edilen çeyrek altın fiyatları, gram altınla paralel seyreder.

YARIM ALTIN NE KADAR? - YARIM ALTINFİYATI (16 EYLÜL 2025)

Yarım altın alış fiyatı 16.174,00 TL, satış fiyatı 16.309,00 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın, çeyrek altının iki katı fiyat kıymetindedir ve yatırımcı arasında talebi daha yüksektir.

TAM ALTIN NE KADAR? - TAM ALTIN FİYATI (16 EYLÜL 2025)

Tam altın (aynı zamanda "halk arasında "tam" ya da "ata" altın olarak da bilinir) fiyatı, diğer ziynet altınlarına göre daha yüksek gramaj içerdiği için değer olarak yarım altın ve çeyrek arasında bir pozisyondadır. Ancak elimizde tam altın için spesifik bir alış-satış fiyatı verilmemiştir; cuma altını ve cumhuriyet altını referans alınarak değerlendirilebilir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (16 EYLÜL 2025)

Cumhuriyet altını alış fiyatı 32.248,00 TL, satış fiyatı 32.467,00 TL'dir. Uzun vadeli yatırım için özellikle tercih edilen bu ziynet altını, genellikle devletin basmış olduğu sikke ile özdeşleştirilir ve "tam altın" ile karıştırılmaması gerekir.

ONS ALTIN FİYATI (16 EYLÜL 2025)

Ons altının alış fiyatı 3.680,82 USD, satış fiyatı 3.681,20 USD'dir. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları, küresel ekonomik veriler, merkez bankası politikaları ve dolar kuru gibi faktörlerle şekillenmektedir.

16 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'de altın piyasasının kalbi olarak kabul edilen Kapalıçarşı, 16 Eylül 2025 itibarıyla yine yatırımcıların ve vatandaşların en çok başvurduğu fiyat referans noktası olmayı sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları; serbest piyasa, döviz kuru ve uluslararası ons altın hareketlerine göre gün içinde sık sık değişkenlik gösteriyor.

Bugün gram altın Kapalıçarşı'da 4.890 TL seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın ise 8.150 TL bandında satılıyor. Yarım ve cumhuriyet altını gibi diğer ziynet türlerinde de benzer yükselişler gözleniyor. Fiyatlar anlık olarak arz-talep dengesine ve kuyumcular arasındaki rekabete göre küçük farklarla değişebilse de, Kapalıçarşı verileri genellikle Türkiye genelinde referans kabul ediliyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce Kapalıçarşı'daki güncel rakamları takip etmek büyük önem taşıyor.

SEBEPLER, EĞİLİMLER VE PİYASA ANALİZİ

DÖVİZ KURU VE USD/TL ETKİSİ

Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değeri, altın fiyatlarının Türkiye piyasasında temel belirleyicisidir. USD/TL kurundaki yükseliş gram altın ve diğer ziynet altınlarını doğrudan yukarı çeker.

ONSLUK ALTIN VE ULUSLARARASI VERİLER

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, özellikle ABD faiz kararları, enflasyon verileri ve küresel siyasi risklerle ilişkili olarak dalgalanmaktadır. Türkiye'deki altın fiyatları bu veriler dış ve iç kaynaklı döviz kuru baskısıyla birleşince etkisini gösterir.

FİYATLARIN TÜKETİCİ ALGISI VE YATIRIMCI TERCİHLERİ

Çeyrek, yarım, cumhuriyet altını gibi seçenekler, hem yatırım hem de hediyelik amaçla tercih edilmektedir. Yarımların ve tamların gramajı yüksek olduğundan fiyatları da orantılı olarak yükselir. Ayrıca, güvenlik, saklama ve alış-satış farkı (spread) gibi maliyetler yatırımcıların kararlarında rol oynar.