CANLI ALTIN FİYATLARI: 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın, ons altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları!

Altın yatırımı yapmak isteyenler için en güncel ve doğru bilgiyi sunmak büyük önem taşıyor. 13 Ekim canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatları, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Peki, 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın, ons altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim canlı altın fiyatlarının takibi haberimizde!

13 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, altına yatırım yapmak isteyenler için en temel ve yaygın ürün olarak öne çıkıyor. 13 Ekim'de gram altın alış fiyatı 5.465,51 TL, satış fiyatı ise 5.466,21 TL olarak kaydedildi. Gram altın fiyatlarındaki bu küçük fark, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyen önemli bir parametre.

Gram altının yanı sıra 22 ayar altın fiyatları da piyasada yakından takip edilmektedir. 22 ayar altının alış fiyatı 5.158,66 TL, satış fiyatı ise 5.405,61 TL olarak güncellendi. Ayar altındaki fiyat farkları, özellikle kuyumcuların ve büyük yatırımcıların tercihlerini yönlendirmektedir.

13 EKİM ÇEYREK NE KADAR?

Çeyrek altın, hem yatırım hem de hediye olarak en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. 13 Ekim itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 9.233,00 TL, satış fiyatı ise 9.350,00 TL seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın, nispeten küçük tutarlı yatırımlar yapmak isteyenler için ideal bir alternatiftir.

13 EKİM YARIM NE KADAR?

Yarım altın, çeyrek altının tam iki katı büyüklüğünde olup, daha yüksek tutarlı yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir altın çeşididir. 13 Ekim tarihinde yarım altının alış fiyatı 18.471,00 TL, satış fiyatı ise 18.710,00 TL olarak açıklandı. Yarım altın fiyatları, piyasa hareketlerine bağlı olarak dalgalanma gösterebilir.

13 EKİM ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın, uluslararası piyasalarda altının kilogram olarak değil, ons birimiyle işlem görmesini sağlayan önemli bir parametredir. 13 Ekim'de ons altın fiyatları dünya genelindeki ekonomik gelişmelere paralel olarak belirleniyor. Ons altın fiyatları, yatırımcıların küresel ekonomik risklere karşı portföylerini çeşitlendirmelerinde kilit rol oynar. Güncel ons altın fiyatları, altın piyasasında genel bir trend belirleyicisi niteliğindedir.

13 EKİM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, geleneksel olarak düğünlerde ve özel günlerde tercih edilen büyük boyutlu bir altın türüdür. 13 Ekim'de tam altının alış fiyatı 36.063,33 TL, satış fiyatı ise 36.770,80 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek değeri nedeniyle tam altın alım satımı, genellikle yatırımcıların veya altın biriktirmek isteyenlerin gözünde önemli bir yer tutar.

13 EKİM KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatlarının Türkiye'de en güvenilir ve referans alınan göstergelerinden biri Kapalıçarşı'daki fiyatlardır. Kapalıçarşı, hem kuyumcuların hem de bireysel yatırımcıların altın alışverişlerinde kullandığı köklü bir piyasadır. 13 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatları, piyasadaki arz-talep dengesi, döviz kurları ve küresel altın fiyatlarıyla paralel hareket etmektedir.