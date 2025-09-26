Caner Erkin kime tokat attı? Caner Erkin takım arkadaşına tokat mı attı, neden tokat attı?

Sakarya spor forması giyen Caner Erkin'in, takım arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası tokat attığı ve bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördüğü iddiası spor gündeminde yer aldı. Olayın detayları ve tokat atma sebebi kamuoyunda merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Caner Erkin kime tokat attı? Caner Erkin takım arkadaşına tokat mı attı?

CANER ERKİN TAKIM ARKADAŞINA TOKAT MI ATTI?

Sakaryaspor kaptanı Caner Erkin, 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı. Bu olay, sahalarda nadir görülen ve dikkat çeken bir davranış olarak kayıtlara geçti.

CANER ERKİN KİME TOKAT ATTI?

Caner Erkin, aynı takımda forma giyen Burak Altıparmak'a tokat attı. Olay, maçın 77. dakikasında yaşandı. Öncesinde Burak Altıparmak'ın attığı bir şut sırasında iki oyuncu arasında bir tartışma çıktı ve ardından Caner Erkin, Burak Altıparmak'ın üzerine yürüyerek bu fiziki müdahalede bulundu.

CANER ERKİN NEDEN TOKAT ATTI?

Caner Erkin'in tokat atmasının nedeni, maç sırasında Burak Altıparmak ile yaşadığı tartışma olarak aktarıldı. Burak Altıparmak'ın şut çektiği sırada aralarında başlayan sözlü anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek fiziki bir tepkiye dönüştü. Bu ani ve sert tepki, Caner Erkin'in maçta sergilediği disiplin dışı davranış olarak değerlendirildi. Hakem bu durumu anında tespit ederek Caner Erkin'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin, 4 Ekim 1988 doğumlu Türk profesyonel futbolcudur. Kariyerine Karşıyaka altyapısında başlayan Erkin, daha sonra Manisaspor, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.

Sol bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabilen Caner Erkin, teknik özellikleri, hırslı oyun tarzı ve etkili ortalarıyla tanınır. Türkiye Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giymiştir. Sahadaki agresif stili ve mücadeleci kişiliğiyle bilinen Erkin, Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir.