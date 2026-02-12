Cami tuvaletine asılan yazı tartışma yarattı

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir camide tuvalet kullanım ücreti olarak belirlenen 10 TL için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Caminin tuvalet bölümüne, nakit para taşımayan vatandaşların ödeme yapabilmesi için IBAN numarasının yer aldığı bir bilgilendirme yazısı asıldı.

NAKDİ OLMAYAN İÇİN IBAN NUMARASI ASTILAR

Asayiş Berkemal'in paylaştığı söz konusu yazıda, tuvalet ücretinin 10 TL olduğu belirtilirken, yanında nakit para bulunmayanların belirtilen IBAN numarasına havale ya da EFT yoluyla ödeme yapabileceği ifade edildi. Uygulama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"TRANSFER ÜCRETİ DAHA FAZLA" TEPKİSİ

Bazı vatandaşlar, 10 TL'lik bir ödeme için banka transferi yapılmasının pratik olmadığını savundu. Özellikle farklı bankalar arası para transferlerinde oluşabilecek işlem ücretlerine dikkat çeken vatandaşlar, "Transfer ücreti daha fazla değil mi?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise dijital ödeme imkanının sunulmasını olumlu bulduğunu ifade etti. Konuya ilişkin cami yönetiminden açıklama gelmedi. Yaşanan gelişme, ibadethanelerdeki ücret uygulamaları ve dijital ödeme yöntemlerinin kullanımına dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.