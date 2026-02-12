Haberler

Cami tuvaletine asılan yazı tartışma yarattı

Güncelleme:
Ümraniye'deki bir camide 10 TL'lik tuvalet ücreti için IBAN numarası paylaşılması tartışma yarattı. Bazı vatandaşlar, "Transfer ücreti bile daha fazla" diyerek duruma tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise nakit para taşımayanlar için kolaylık olduğunu ifade etti.

  • İstanbul Ümraniye'de bir camide tuvalet kullanım ücreti 10 TL olarak belirlendi.
  • Caminin tuvalet bölümüne, nakit para taşımayanlar için ödeme yapılabilecek bir IBAN numarası içeren bilgilendirme yazısı asıldı.
  • Bazı vatandaşlar, 10 TL'lik ödeme için banka transferi yapmanın pratik olmadığını ve işlem ücretlerinin daha yüksek olabileceğini belirtti.

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir camide tuvalet kullanım ücreti olarak belirlenen 10 TL için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Caminin tuvalet bölümüne, nakit para taşımayan vatandaşların ödeme yapabilmesi için IBAN numarasının yer aldığı bir bilgilendirme yazısı asıldı.

NAKDİ OLMAYAN İÇİN IBAN NUMARASI ASTILAR

Asayiş Berkemal'in paylaştığı söz konusu yazıda, tuvalet ücretinin 10 TL olduğu belirtilirken, yanında nakit para bulunmayanların belirtilen IBAN numarasına havale ya da EFT yoluyla ödeme yapabileceği ifade edildi. Uygulama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"TRANSFER ÜCRETİ DAHA FAZLA" TEPKİSİ

Bazı vatandaşlar, 10 TL'lik bir ödeme için banka transferi yapılmasının pratik olmadığını savundu. Özellikle farklı bankalar arası para transferlerinde oluşabilecek işlem ücretlerine dikkat çeken vatandaşlar, "Transfer ücreti daha fazla değil mi?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise dijital ödeme imkanının sunulmasını olumlu bulduğunu ifade etti. Konuya ilişkin cami yönetiminden açıklama gelmedi. Yaşanan gelişme, ibadethanelerdeki ücret uygulamaları ve dijital ödeme yöntemlerinin kullanımına dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sorunu olan sık tuvalete giden ihtiyarlar için tuvalet pahalı ibb bile on lira yapmış biraz insaf her şey ğüzel olacak dediler bol bot oldu yada biz aldığımız maaştan dolayı bu para çok geliyor yetiremiyoruz bilemiyorum çocukluğumuzda böyle şeyler bize hiç dokunmuyordu. aksiliğimizdenmi neden bilmem hep sızlanıp duruyoruz her neyse ibana ücretsiz havale eft yapan internet tabanlı bankacılık sistemi var reklam olmasın diye söylemiyorum o camiye gidenler kullanabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Her cemat icin Camiye giris ücreti alinsin her vakit icin 200 TL yeter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

