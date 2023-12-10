Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı?

Calve İsrail malı mı? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Calve İsrail malı mı? Calve hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Calve markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Calve İsrail malı mı? Calve hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

CALVE İSRAİL MALI MI?

Calve Unilever grubuna ait mayonez ve ketçap markasıdır. Dolayısıyla Calve İsrail malı değildir. Unilever'den yapılan açıklamada

"Dünya çapında 127.000 çalışanı, 190'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde markası ve dünyanın dört bir yanında binlerce hissedarı olan %100 halka açık, şeffaf, uluslararası ve Hollanda-İngiliz menşeli bir şirketiz." Denildi. Calve markası "Delftsche Slaolie" adı ile Hollanda'da kurulmuştur.