BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Ankara'da yaşayan bir vatandaş, yeni aldığı BYD Seal U DM-i model aracının bagaj tablasının alışveriş sonrası taşıdığı yükle birlikte kırıldığını belirterek markaya tepki gösterdi.

YENİ TESLİM ALINAN ARAÇTA SORUN

Vatandaş, 20 Temmuz 2025'te Ankara Eskişehir Yolu üzerindeki BYD Efe Ankara bayisinden teslim aldığı aracının bagajına 26 Temmuz'da yaptığı alışveriş sonrası 24'lü soda ve 18 litrelik pet su yerleştirdi. Ancak bu sırada bagaj tabanındaki tabla çöktü ve kırıldı.

"MÜŞTERİ HATASI" DENİLDİ

Aracını servise götüren kullanıcı, çekilen fotoğrafların merkeze iletildiğini ancak kendisine bunun "müşteri hatası" olduğu ve garanti kapsamına girmediği bilgisinin verildiğini söyledi. Mağdur vatandaş, servisteki görevlinin aynı model başka bir araçta da Kurban Bayramı'nda bagaja etler konulduğunda benzer bir kırılma yaşandığını ifade ettiğini aktardı.

FABRİKASYON KAYNAKLI HATA

12 yıl satış sonrası hizmetler müdürlüğü yaptığını belirten araç sahibi, bagaj tablasının bu kadar düşük ağırlıkla kırılmasının fabrikasyon kaynaklı bir hata olduğunu savundu. Vatandaş, sorunun garanti kapsamında değerlendirilerek ücretsiz değişim yapılmasını talep etti.