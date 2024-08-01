Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi mi merak ediliyor. Sürmeneli, çeyrek finale yükselmesiyle birlikte, milli sporcumuzun olimpiyat madalyası yolunda önemli bir adım attığı değerlendiriliyor. Bu galibiyet, Busenaz Sürmeneli'nin Paris 2024'teki şampiyonluk hedefi doğrultusunda büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kazandı mı? Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi mi?

BUSENAZ SÜRMENELİ KAZANDI MI?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında 66 kilo son 16 turunda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska ile North Paris Arena'da karşılaştı.

BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Milli boksör Sürmeneli, rakibini 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 yılında Bursa'da doğmuştur. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Türk boksördür. Fenerbahce Spor Kulubu sporcusudur. 2020 Yaz Olimpiyatları; 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda ; 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.