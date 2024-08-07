Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman? 2024 Paris Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu boks finali ne zaman?

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi ve rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman? İşte, Buse Naz Çakıroğlu boks finali ne zaman? Detaylar haberimizde...

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 50 kiloda temsil eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli rakibi Aira Villegas'ı 5-0 yenerek finale çıktı. Buse Naz, altın madalya için Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de karşı karşıya gelecek.

RAKİBİNE ŞANS TANIMADI, FİNALE ÇIKTI

İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti. Toplam skorda rakibini 5-0 ile geçmeyi başaran Buse Naz, final biletinin sahibi oldu.

ALTIN MADALYA İÇİN RAKİP ÇİN'DEN

Milli boksör, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.