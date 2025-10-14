Bursaspor Cholet Basket hangi kanalda, Bursaspor Cholet basket maçı CANLI nereden izlenir?

Bursaspor ile Cholet Basket arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 14 Ekim 2025 Salı günü sahne alacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve yayıncı platform detaylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. İşte "Bursaspor – Cholet Basket maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtı…

BURSASPOR VS CHOLET BASKET MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma yaşanacak. Bursaspor ile Cholet Basket arasındaki mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları, maçı televizyon ya da internet üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecek.

BURSASPOR – CHOLET BASKET MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORMLAR

TRT Spor kanalını izlemek isteyenler, farklı platformlardan yayına ulaşabiliyor. Kanal; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da yayın yapıyor.

BURSASPOR – CHOLET BASKET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Karşılaşma, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Basketbolseverler, hafta ortasında gerçekleşecek bu önemli mücadelede takımlarının performansını canlı izleme fırsatı bulacak.

BURSASPOR – CHOLET BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.30'da çalacak. Mücadele, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında kritik bir öneme sahip olacak.

BURSASPOR – CHOLET BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ile Cholet Basket arasındaki karşılaşma, Bulgaristan'ın Samokov kentinde yer alan Arena SamElyon Spor Salonu'nda oynanacak. Bu zorlu deplasmanda Bursaspor, taraftar desteğini arkasına almak için güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.