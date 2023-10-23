Türkiye'de faaliyette olan İsrail ürünleri merak ediliyor. Gazze Şeridi'ndeki dehşet veren olaylara uluslararası tepkiler geliyor. Peki ama Burger King İsrail malı mı? Burger King İsrail'e destek veriyor mu? İşte detaylar…

Gazze Şeridi, son zamanlarda korkunç bir olayın merkezi haline geldi. İsrail ordusu tarafından bir hastanenin hedef alınması sonucunda, yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Bu olay, dünya genelinde büyük bir infiale neden oldu ve uluslararası toplumdan ciddi tepkiler, kınamalar ve boykotu beraberinde getirdi. Peki, Burger King İsrail malı mı? Burger King İsrail'e destek veriyor mu? İşte detaylar…

BURGER KİNG İSRAİL MALI MI?

Gazze Şeridi'ndeki trajik olaylar, bölgedeki karmaşık ve hassas durumu bir kez daha gündeme getirmiştir. Türkiye'deki faaliyetlerine 1995 yılında ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi A.Ş'nin ülkedeki ana geliştirici ve üretici haklarını alarak bünyesine katmasıyla başlayan dünyanın en sevilen markalarından Burger King®?, kısa sürede tüketicilerin beğenisi ve sadakatini kazanarak restoran sayısını istikrarlı bir şekilde çoğaltmıştır. Bugün Türkiye'de de hızlı servis sektörünün lider markalarından biri olan "alevde ızgara ateşinin kralı" Burger King®?, ülke genelinde 700'den fazla restoranıyla hizmet vermektedir.

Uluslararası kalite standartlarında üretim, hijyen ve hizmetten ödün vermeyen, TAB Gıda güvencesiyle Türkiye genelinde hizmet veren Burger King®?, Türkiye'deki markalaşma yolculuğunda sayısız başarıya imza atmıştır.

Burger King®?, Ekim 2010'da merkezi Brezilya'da bulunan yatırım şirketi 3G Capital tarafından devralınmıştır ve Restaurant Brand International (RBI) çatısı altında faaliyet göstermektedir. Markanın Türkiye operasyonlarını ise aralıksız olarak bir Türk şirketi olan TAB Gıda yürütmektedir.

BURGER KİNG İSRAİL'E DESTEK VERİYOR MU?

Bir diğer zincir fast food markası Mc Donald's'ın İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıtması gündeme gelmişti. Burger King İsrail'in de aynı paylaşımları yaptığı görülüyor. İsrail ordusuna ücretsiz yemek dağıtımı sağlanıyor.