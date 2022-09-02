O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturan Burcu Binici'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Burcu Binici kimdir? Burcu Binici kaç yaşında? Burcu Binici nereli? Burcu Binici biyografisi! Detaylar haberimizde...

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

Oyuncu Burcu Birinci, 6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Lise bittikten sonra Akbank Erzurum Merkez Şubesi'nde altı ay kadar çalıştı. Küçüklüğünden beri dans eden Burcu Birinci, Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. 1 sene kadar Anadolu Ateşi'nde dans etmiştir.

Meral Okay'ın Bir Bulut Olsam'ın Gülengül karakteri teklifini kabul ederek oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Bir Mucize Lazım Bana (2018) gibi oyunlarda oyunculuk yanı sıra 2009'dan itibaren birçok film ve dizide rol aldı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Ben Bu Cihana Sığmazam (Meltem, TV Dizisi 2022)

Sınır (TV Dizisi 2022)

Erzurumlu Mümessil (Sinema Filmi 2022)

Kuzey Yıldızı (Tülin, TV Dizisi 2020)

Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi 2018)

Türk Malı (Deren Güney, TV Dizisi 2017)

Söz (Ceren, TV Dizisi 2017)

Firardayız (Sinema Filmi 2017)

Babaların Babası (İnci, Sinema Filmi 2016)

Alemde 1 Gece (Sinema Filmi 2016)

Hayat Mucizelere Gebe (Didem, TV Dizisi 2015)

Aşk Zamanı (Sema, TV Dizisi 2015)

Vuslat Yolu (TV Dizisi 2014)

Uçurum (Roksan, TV Dizisi 2012)

6 Mantı (Ayla, TV Dizisi 2012)

Sarı Siyah (Leyla, Sinema Filmi 2012)

Biz Babasız Büyüdük (Selma, Sinema Filmi 2012)

Sensiz Yaşayamam (Nehir, TV Dizisi 2010)

Dürüye'nin Güğümleri (2 Sezon, Huriye, TV Dizisi 2010-2011)

Arka Sıradakiler (3. Sezon, Güler, TV Dizisi 2009)

Bir Bulut Olsam (Gülengül, TV Dizisi 2009)