Kamp ateşinin ışığında, doğayla iç içe sade bir yaşam… Ancak bu kez kamera arkasında bir başarı hikâyesi var. Finans sektöründeki kurumsal kariyerini bırakıp YouTube'un en çok izlenen ailelerinden birinin görünmez gücü haline gelen Burcu Atik kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Atik Ailesi ne kadar vergi ödedi? Atik Ailesin dair detaylar haberimizde...

BURCU ATİK KİMDİR?

Burcu Atik, sosyal medya dünyasında "Atik Ailesi" olarak tanınan YouTube kanalının arkasındaki kilit isimlerden biridir. Ailenin doğayla iç içe, sade yaşamı konu alan içerikleri milyonlarca izleyiciye ulaşırken, bu başarının ardında Burcu Atik'in içerik stratejisi, video kurgusu ve planlama becerileri yer almaktadır.

Atik, genellikle kamera önünde değil, kamera arkasında görev alır. Kanalın genel konseptini belirleyen, yayın stratejisini yöneten ve video kurgusunu üstlenen isim olarak tanınır. Onun profesyonel yönetimi sayesinde Atik Ailesi, dijital platformlarda kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştır.

BURCU ATİK KAÇ YAŞINDA?

Burcu Atik'in yaşı hakkında kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak sosyal medyada ve çeşitli medya organlarında yer alan bilgilere göre, 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin edilmektedir. Atik, yaşını ve özel hayatına dair detayları kamuoyuyla paylaşmamayı tercih eden bir isimdir. Bu tutumu, onu "dijital dünyada görünür ama gizemli" kılan unsurlardan biridir.

BURCU ATİK NERELİ?

Burcu Atik'in doğum yeri veya memleketiyle ilgili net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak Atik Ailesi'nin son yıllarda doğayla iç içe bir yaşam sürmek amacıyla büyükşehirden ayrıldığı, kırsal bölgede yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Bu değişim, onların YouTube'daki içerik tarzına da yansımış, doğa, sade yaşam ve kamp temalı videolarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmalarını sağlamıştır.

BURCU ATİK NE İŞ YAPIYOR?

Burcu Atik, uzun yıllar kurumsal bir şirkette kredi finans yöneticisi olarak çalışmıştır. Ancak yaklaşık altı ay önce bu görevinden istifa ederek tam zamanlı olarak dijital içerik üretimine yönelmiştir.

Atik Ailesi YouTube kanalı, doğayla iç içe yaşam tarzı, kamp hayatı ve sürdürülebilir yaşam temalı içerikleriyle dikkat çekmektedir. Kanalda Burcu Atik, video kurgusu, çekim planlaması, içerik akışı ve strateji yönetiminden sorumludur.

Bu profesyonel yaklaşım, kanalı kısa sürede milyonlarca aboneye taşıdı. Bugün Atik Ailesi YouTube kanalının 4 milyonu aşkın abonesi, Instagram hesabının ise 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Burcu Atik, dijital dünyada yalnızca içerik üretimiyle değil, stratejik planlama ve marka yönetimi becerisiyle de öne çıkan bir isimdir. Onun liderliğinde Atik Ailesi, Türkiye'de "doğa temalı dijital yaşam" akımının öncüleri arasında yer almıştır.

ATİK AİLESİ NE KADAR VERGİ ÖDEDİ?

2024 yılında açıklanan vergi rekortmenleri listesinde, Atik Ailesi büyük bir başarıya imza atarak dikkat çekmiştir. Resmî kayıtlara göre Burcu Atik, 8 milyon TL'yi aşan vergi beyanıyla Bolu ilinin vergi rekortmeni olmuştur.

Listenin ikinci sırasında 7,5 milyon TL ile vinç kiralama işletmecisi Osman Kayışoğlu, üçüncü sırada ise menkul sermaye gelirleriyle öne çıkan Şükrü Zengin yer almıştır.

Bu tablo, dijital içerik üretiminin artık sadece bir hobi değil, ciddi ekonomik değeri olan bir sektör haline geldiğini de göstermektedir. Atik Ailesi'nin başarısı, YouTube ve sosyal medya gelirlerinin vergisel anlamda da ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ortaya koymaktadır.