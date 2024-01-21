Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu?

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve 2-2 biten Sivasspor-Gaziantep maçı sonrası saha karıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica birbirine girdi. Peki, Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu?

BÜLENT UYGUN VE MARUİS SUMUDİCA NEDEN KAVGA ETTİ?

Maç sonu saha bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbede de iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica birbirinin üzerine yürüdü. Çıkan gerginliğin daha da büyümesini önlemek için sahaya giren güvenlik güçleri tarafları sakinleştirdi. Takımlar polis eşliğinde soyunma odasına gitti ve olay daha da büyümedi.