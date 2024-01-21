Üye Girişi
Haberler

Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu?

Güncelleme:
Abone Ol

Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Peki, Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu?

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve 2-2 biten Sivasspor-Gaziantep maçı sonrası saha karıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica birbirine girdi. Peki, Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu?

BÜLENT UYGUN VE MARUİS SUMUDİCA NEDEN KAVGA ETTİ?

Maç sonu saha bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbede de iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica birbirinin üzerine yürüdü. Çıkan gerginliğin daha da büyümesini önlemek için sahaya giren güvenlik güçleri tarafları sakinleştirdi. Takımlar polis eşliğinde soyunma odasına gitti ve olay daha da büyümedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Bülent Uygun 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir? Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title