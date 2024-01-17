Bugün Survivor var mı? 17 Ocak Survivor var mı, yok mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün Survivor var mı? 17 Ocak Survivor var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Sürpriz dolu anlarla dolu Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Yepyeni bir sezonla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor All Star 2024, 1 Ocak'ta başlayarak heyecan dolu anları ekranlara taşıyor.