BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Futbol severler, hem lig açılış maçını hem de hazırlık karşılaşmasını izleyerek dolu dolu bir futbol akşamı yaşayacak. Yeni sezon öncesinde takımların performansını izlemek isteyenler için bu maçlar büyük önem taşıyor. Hem lig coşkusu hem de hazırlık maçı heyecanı, spor severlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Peki, siz hangi maçı izleyeceksiniz?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

21.30 Gaziantep FK- Galatasaray (Gaziantep)

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep Fk – Galatasaray maçı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30'da oynanacak.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Gaziantep FK – Galatasaray maçı, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak bu yayın şifreli olacak, yani maçı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği gerekmektedir.

BEIN SPORTS NASIL İZLENİR?

beIN Sports, Digiturk platformuna aittir. Uydu alıcısı üzerinden yayın yapan bu sistemde, beIN Sports 1, 2, 3, 4 ve diğer spor kanallarına erişmek için Digiturk aboneliğinizin olması gerekir.