BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ağustos bugün kimin maçı var, şifresiz mi?
"Bugün maç var mı?" sorusu 7 Ağustos Perşembe günü futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle hazırlık karşılaşmaları ve Avrupa takımlarının maçları ilgiyle takip ediliyor. 7 Ağustos bugün kimin maçı var, şifresiz yayın yapılacak mı gibi sorulara yanıt aranıyor.
7 Ağustos bugün kimin maçı var sorusu, güncel maç takvimini öğrenmek isteyen sporseverlerin merak konusu oluyor. Bugün oynanacak olan Konferans Ligi 3. Eleme turu maçları yakından takip ediliyor. Başakşehir ve Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı aratılıyor Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, televizyonda şifresiz maç yayını var mı? İşte detaylar...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
AVRUPA - KONFERAS LİGİ 3. ELEME TURU
20:00 Viking - Başakşehir
21:45 St. Patrick's- Beşiktaş
AVRUPA - AVRUPA LİGİ 3.ELEME TURU
19:00 Fredriskstad- Midtylland
19:00 Lincoln Red - Moah
19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova
19:30 CFR Cluj - Braga
20:00 Hacken - Brann
20:30 PAOK - Wolfberger AC
21:00 Panathinaikos - Shakhtar
21:00 Zrinjski - Breidablik
21:30 Servette - Utrecht
AVRUPA - KONFERANS LİGİ 3.ELEME TURU
19:00 Araz Nahçıvan - Omonia
19:00 Aris Limassol - AEK
19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
19:00 Milsami - Virtus
19:00 Rosenborg - Hammarby
19:30 Banik Ostrava - Austria
20:00 AIK Solna - Gyor
20:00 Riga - Beitar
20:00 Silkeborg - J.Bialystok
21:00 Anderlecht - Sheriff
21:00 AZ Alkmaar - Vaduz
21:00 Differdange - Levadia
21:00 Levski Sofya - Sabah