BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ağustos bugün kimin maçı var, şifresiz mi?

7 Ağustos bugün kimin maçı var sorusu, güncel maç takvimini öğrenmek isteyen sporseverlerin merak konusu oluyor. Bugün oynanacak olan Konferans Ligi 3. Eleme turu maçları yakından takip ediliyor. Başakşehir ve Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı aratılıyor Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, televizyonda şifresiz maç yayını var mı? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

AVRUPA - KONFERAS LİGİ 3. ELEME TURU

20:00 Viking - Başakşehir

21:45 St. Patrick's- Beşiktaş

AVRUPA - AVRUPA LİGİ 3.ELEME TURU

19:00 Fredriskstad- Midtylland

19:00 Lincoln Red - Moah

19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova

19:30 CFR Cluj - Braga

20:00 Hacken - Brann

20:30 PAOK - Wolfberger AC

21:00 Panathinaikos - Shakhtar

21:00 Zrinjski - Breidablik

21:30 Servette - Utrecht

AVRUPA - KONFERANS LİGİ 3.ELEME TURU

19:00 Araz Nahçıvan - Omonia

19:00 Aris Limassol - AEK

19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali

19:00 Milsami - Virtus

19:00 Rosenborg - Hammarby

19:30 Banik Ostrava - Austria

20:00 AIK Solna - Gyor

20:00 Riga - Beitar

20:00 Silkeborg - J.Bialystok

21:00 Anderlecht - Sheriff

21:00 AZ Alkmaar - Vaduz

21:00 Differdange - Levadia

21:00 Levski Sofya - Sabah