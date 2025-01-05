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BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
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Bugün maç var mı? 5 Ocak'ta futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Süper Lig, TFF 1. Lig, Serie A ve Premier Lig'de birçok karşılaşma sahne alacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Maçlar şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 5 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "5 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16:00 Bodrumspor - Kayserispor

19:00 Fenerbahçe - Hatayspor

TFF 1. Lig

13:30 Ümraniyespor - Erzurumspor FK

13:30 Bandırmaspor - Manisa FK

16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor

19:00 Adanaspor - Amed SK

Premier Lig

17:00 Fulham - Ipswich Town

19:30 Liverpool - Manchester United

Serie A

14:30 Monza - Cagliari

17:00 Lecce - Genoa

20:00 Torino - Parma

22:45 Roma - Lazio

Ligue 1

17:00 Angers - Brest

17:00 RC Strasbourg - Auxerre

17:00 Lens - Toulouse

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