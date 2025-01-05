BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? 5 Ocak'ta futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Süper Lig, TFF 1. Lig, Serie A ve Premier Lig'de birçok karşılaşma sahne alacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Maçlar şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!
Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 5 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "5 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 5 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
16:00 Bodrumspor - Kayserispor
19:00 Fenerbahçe - Hatayspor
TFF 1. Lig
13:30 Ümraniyespor - Erzurumspor FK
13:30 Bandırmaspor - Manisa FK
16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor
19:00 Adanaspor - Amed SK
Premier Lig
17:00 Fulham - Ipswich Town
19:30 Liverpool - Manchester United
Serie A
14:30 Monza - Cagliari
17:00 Lecce - Genoa
20:00 Torino - Parma
22:45 Roma - Lazio
Ligue 1
17:00 Angers - Brest
17:00 RC Strasbourg - Auxerre
17:00 Lens - Toulouse