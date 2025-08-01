BUGÜN MAÇ VAR MI? 1 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

1 Ağustos Cuma bugün maç var mı? Spor tutkunlarının en çok merak ettiği sorulardan biri de bu oldu. Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? sorusuna dair detaylar belli oldu. Futbolseverler için hazırlık karşılaşmaları ve özel turnuvalar ekranlara geliyor. Peki, 1 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte detaylar...

1 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - T.S.Y.D. Kupası (Ankara)

17:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

Hazırlık - Türk Takımları

16:00 Kocaeli spor - Wydad Casablanca

20:00 Samsun spor - Dunkerque (HT Spor)

HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu, Batı?Beam)

Frekans: 11837?MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC (Hata Düzeltme): 2/3

Yayın Kalitesi: HD, şifresiz (Free-to-Air)

Paket: Türksat MPEG-4 Paket 36

BEIN SPORTS CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

BeIN Sports'ta yayınlanan canlı maçları izleyebilmek için aktif bir beIN Sports üyeliğinizin olması gerekmektedir. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, platform üzerinden karşılaşmaları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

S Sport üzerinden canlı maç izlemek isteyen kullanıcıların S Sport üyeliği bulunmalıdır. Üyeliğin ardından platformda yer alan spor karşılaşmalarına canlı erişim sağlanabilir.