Bugün kuyumcular açık mı? 13 Nisan Cumartesi kuyumcular çalışıyor mu, açık mı?

Ramazan bayramında kuyumculardan alışveriş yapmayı planlamakta olan birçok kişi tarafından kuyumcuların açık olup olmadığı araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nda kuyumculardan alışveriş yapmayı planlayan birçok kişi, kuyumcuların açık olup olmadığını araştırıyor. Hafta içi 09:00 ile 19:00 arasında hizmet veren kuyumcular açık mı? 13 Nisan Cumartesi kuyumcular çalışıyor mu, açık mı?

BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, hafta içi saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermekte fakat Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. 10 – 11 – 12 Nisan tarihi hafta içine denk gelmesi nedeni ile kuyumcular açık olacaktır. 13 Nisan Cumartesi ise kuyumcuların açık olması durumu, işletmelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hafta içi veya Cumartesi günü tamamlamalıdır.