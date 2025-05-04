Bugün kimin maçı var? 5 Mayıs Pazar bugün maç var mı, hangi kanalda?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar arasında özellikle Süper Lig'de önemli bir karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, 5 Mayıs bugün kimin maçı var ve bu maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

16.00 Reeder Samsunspor-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (beIN Sports 2)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 Gençlerbirliği-Sakarya (beIN Sports MAX 2 ve TRT Türk)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 1)

16.00 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 4)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 2)

16.00 Erzurumspor-Central Hospital Ümraniyespor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 5)

16.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Türk)

16.00 Amed SK-Adanaspor (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Kurdi)

16.00 Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 7)

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Anakara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Avaz)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 6)

Premier Lig

16.00 Brentford-Manchester United

16.00 West Ham United-Tottenham (beIN CONNECT)

16.00 Brighton-Newcastle United (beIN Sports 3)

18.30 Chelsea-Liverpool (beIN Sports 3)

LaLiga

15.00 Real Madrid-Celta Vigo (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

17.15 Sevilla-Leganes (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

19.30 Espanyol-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

22.00 Real Sociedad-Athletic Bilbao (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

13.30 Empoli-Lazio (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

16.00 Monza-Atalanta (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

19.00 Roma-Fiorentina (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

21.45 Bologna-Juventus (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

Ligue 1

16.00 Nantes-Angers

18.15 Auxerre-Le Havre (beIN CONNECT)

18.15 Lyon-Lens (beIN Sports MAX 2)

18.15 Brest-Montpellier (beIN CONNECT)

21.45 Lille-Marsilya (beIN Sports 3)

Bundesliga

16.30 Augsburg-Holstein Kiel (Tivibu Spor 1)

18.30 Freiburg-Bayer Leverkusen (beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 2)

20.30 Mainz 05-Eintracht Frankfurt (beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1)