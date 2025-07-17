BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 17 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?

17 Temmuz 2025 tarihinde oynanacak maçlar arasında özellikle İsveç – İngiltere Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması öne çıkıyor. "Bugün kimin maçı var?" sorusuna yanıt arayanlar için bu maç hem heyecan hem de ekran başında ücretsiz izleme fırsatı sunuyor. Yayın bilgilerine göre bu maç, şifresiz olarak TRT ekranlarında yayınlanacak. Peki, 17 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

17 Temmuz 2025 gününe özel olarak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçları futbolseverlerin ilgi odağında. Özellikle İsveç – İngiltere karşılaşması, turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki ekibi karşı karşıya getiriyor. Saat 20:00'de başlayacak olan maç, TRT Spor veya TRT 2 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbol dışında bugün golf tutkunları için British Open turnuvası ve bisiklet severler için Tour de France gibi önemli organizasyonlar da devam ediyor. Ancak bu etkinlikler de genellikle özel yayın anlaşmaları kapsamında sunuluyor.