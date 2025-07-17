BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 17 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 17 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sporseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Bugün kimin maçı var?" sorusu, 17 Temmuz 2025 tarihinde de gündemdeki yerini koruyor.

17 Temmuz 2025 tarihinde oynanacak maçlar arasında özellikle İsveç – İngiltere Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması öne çıkıyor. "Bugün kimin maçı var?" sorusuna yanıt arayanlar için bu maç hem heyecan hem de ekran başında ücretsiz izleme fırsatı sunuyor. Yayın bilgilerine göre bu maç, şifresiz olarak TRT ekranlarında yayınlanacak. Peki, 17 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

17 Temmuz 2025 gününe özel olarak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçları futbolseverlerin ilgi odağında. Özellikle İsveç – İngiltere karşılaşması, turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki ekibi karşı karşıya getiriyor. Saat 20:00'de başlayacak olan maç, TRT Spor veya TRT 2 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 17 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?

Futbol dışında bugün golf tutkunları için British Open turnuvası ve bisiklet severler için Tour de France gibi önemli organizasyonlar da devam ediyor. Ancak bu etkinlikler de genellikle özel yayın anlaşmaları kapsamında sunuluyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti

Komşu ülkede facia! AVM yangınında 50 kişi hayatını kaybetti
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor

Suriye'de ateşkes için adım atıldı! Ordu çekiliyor
Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Suriye'ye girer girmez İsrail bayraklarını asmaya başladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.