Güncelleme:
6 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri nefes kesen mücadeleler bekliyor. Grup aşamasında kritik öneme sahip maçlarda takımlar, liderlik ve üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Heyecanın doruğa ulaşacağı bu gecede, Avrupa futbolunun devleri kozlarını paylaşırken taraftarlar da ekran başında unutulmaz anlara tanık olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 6 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

6 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde büyük heyecan yaşanacak. Grup etabında son derece kritik öneme sahip maçlarda takımlar, üst tura kalma mücadelesi için sahaya çıkacak. Avrupa'nın dev kulüplerini karşı karşıya getirecek bu gecede, hem taktik savaşları hem de yıldız oyuncuların performansları futbolseverlerin odağında olacak. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

  • 20:45 - Samsunspor - Hamrun Spartans - TRT 1
  • 20:45 - Sturm Graz - Nottingham Forest - Tabii
  • 20:45 - Basel - FCSB - Tabii
  • 20:45 - Kızılyıldız - Lille - Tabii
  • 20:45 - Nice - Freiburg - Tabii
  • 20:45 - Mainz 05 - Fiorentina - Tabii
  • 20:45 - Shakhtar Donetsk - Breidablik - Tabii
  • 22:05 - Maccabi Fox - Monaco - S Sport Plus
  • 23:00 - Bologna - Brann - Tabii
  • 23:00 - Rangers - Roma - Tabii
  • 23:00 - Stuttgart - Feyenoord - Tabii
  • 23:00 - Real Betis - Lyon - Tabii
  • 23:00 - Crystal Palace - AZ Alkmaar - Tabii
  • 23:00 - Viktoria Plzen - Fenerbahçe - TRT 1

  • 07:00 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 07:45 - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler - TRT Spor
  • 10:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
  • 11:00 - 2. Bundesliga Özetler - S Sport
  • 12:30 - İspanya LaLiga - S Sport
  • 13:30 - UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar - TRT Spor
  • 13:30 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 17:30 - Gündem Futbol - TRT Spor
  • 18:30 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 19:00 - Maç Özel - TRT Spor
  • 19:00 - Hollanda Ligi - S Sport
  • 20:00 - Avrupa'dan Futbol - A Spor
  • 21:00 - Avrupa Ligi Özel - A Spor
  • 21:30 - Maç Özel - TRT Spor
  • 21:30 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 21:45 - UEFA Şampiyonlar Ligi Goller Klip - TRT Spor
  • 22:00 - Maç Özel - TRT Spor
  • 22:40 - UEFA Şampiyonlar Ligi Goller Klip - TRT Spor
  • 22:45 - Maç Özel - TRT Spor
