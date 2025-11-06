Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

6 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde büyük heyecan yaşanacak. Grup etabında son derece kritik öneme sahip maçlarda takımlar, üst tura kalma mücadelesi için sahaya çıkacak. Avrupa'nın dev kulüplerini karşı karşıya getirecek bu gecede, hem taktik savaşları hem de yıldız oyuncuların performansları futbolseverlerin odağında olacak. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

20:45 - Samsunspor - Hamrun Spartans - TRT 1

20:45 - Sturm Graz - Nottingham Forest - Tabii

20:45 - Basel - FCSB - Tabii

20:45 - Kızılyıldız - Lille - Tabii

20:45 - Nice - Freiburg - Tabii

20:45 - Mainz 05 - Fiorentina - Tabii

20:45 - Shakhtar Donetsk - Breidablik - Tabii

22:05 - Maccabi Fox - Monaco - S Sport Plus

23:00 - Bologna - Brann - Tabii

23:00 - Rangers - Roma - Tabii

23:00 - Stuttgart - Feyenoord - Tabii

23:00 - Real Betis - Lyon - Tabii

23:00 - Crystal Palace - AZ Alkmaar - Tabii

23:00 - Viktoria Plzen - Fenerbahçe - TRT 1

