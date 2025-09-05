Haberler

Bugün hangi maçlar var? 5 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 5 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 Eylül Cuma akşamı, Avrupa futbol sahaları büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla dolu maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Avrupa futbolundaki bu kritik karşılaşmaların tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

  • İspanya LALIGA - 13:00 - S Sport
  • İspanya LALIGA - 17:00 - S Sport
  • İspanya LALIGA Geniş Özetler - 19:30 - S Sport
  • Milli Takım Zaferler - 20:00 - A Spor
  • Albacete - Mirandes - 20:30 - S Sport
  • Transfer Raporu - 21:00 - A Spor
  • Aktüel Transfer - 21:00 - TRT Spor
  • İsviçre - Kosova - 21:45 - EXXEN
  • Karadağ - Çekya - 21:45 - S Sport Plus
  • Faroe Adaları - Hırvatistan - 21:45 - EXXEN
  • Moldova - İsrail - 21:45 - EXXEN

Bugün hangi maçlar var? 5 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

  • İtalya - Estonya - 21:45 - EXXEN
  • Ukrayna - Fransa - 21:45 - EXXEN
  • İzlanda - Azerbaycan - 21:45 - EXXEN
  • Yunanistan - Belarus - 21:45 - EXXEN
  • Danimarka - İskoçya - 21:45 - EXXEN
  • Slovenya - İsveç - 21:45 - EXXEN
  • İspanya LALIGA - 22:30 - S Sport
  • İleri Üçlü Transfer - 23:00 - TRT Spor
  • Son Sayfa - 23:00 - A Spor

DİĞER YAYINLAR

  • Milli Maç Özet - 10:15 - TRT Spor
  • Gündem Transfer - 16:00 - TRT Spor

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Trump, Pentagon'un adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiriyor

78 yıl sonra düğmeye bastı! Trump'tan ABD tarihine geçecek değişiklik
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
Savcı cinayetinde yeni detaylar! 1 yıl önce restorana gelip camları kırmış

Savcı cinayetinde yeni detaylar! 19'luk katilin ilk vukuatı değilmiş
Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince araçtan indirdi

Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince yaptığı hareket olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan ülke cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.