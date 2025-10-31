Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
31 Ekim akşamı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir karşılaşmayı ekran başından takip edecek. Gruplarda zirve mücadelesi veren takımlar, hem prestij hem de bir üst tura çıkma hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yüksek temposu ve stratejik hamleleri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 31 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
YAYINLAR
- 17:50 – Al Hilal vs Al Shabab – TRT Spor / S Sport Plus
- 20:00 – Hatayspor vs Erzurumspor – TRT Spor / beIN Connect
- 20:00 – Rams Başakşehir vs Kocaelispor – BeIN Sports 1
- 20:30 – Preussen Münster vs Holstein Kiel – Tivibu Spor 4
- 20:30 – Elversberg vs Hannover 96 – Tivibu Spor 3
- 22:00 – PSV vs Fortuna Sittard – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 22:30 – Augsburg vs Dortmund – Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
- 23:00 – Getafe vs Girona – S Sport / Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
- 23:00 – Wrexham vs Coventry – EXXEN
- 23:15 – Sporting vs Alverca – Tivibu Spor 4 / S Sport Plus