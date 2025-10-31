Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

31 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının öne çıkan mücadeleleri futbolseverleri ekran başına toplayacak. Takımlar, bir üst tura yükselme hedefiyle sahada kıyasıya mücadele edecek. Hızlı tempolu ve taktiksel açıdan zengin geçen maçlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kritik dakikalar, öne çıkan oyuncular ve detaylı analizler haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

17:50 – Al Hilal vs Al Shabab – TRT Spor / S Sport Plus

/ S Sport Plus 20:00 – Hatayspor vs Erzurumspor – TRT Spor / beIN Connect

20:00 – Rams Başakşehir vs Kocaelispor – BeIN Sports 1

20:30 – Preussen Münster vs Holstein Kiel – Tivibu Spor 4

20:30 – Elversberg vs Hannover 96 – Tivibu Spor 3

22:00 – PSV vs Fortuna Sittard – S Sport Plus / Tivibu Spor 2