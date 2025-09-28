Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Futbol tutkunlarını 28 Eylül Perşembe akşamı ekran başına kilitleyecek unutulmaz karşılaşmalar bekliyor. Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Gruplardan çıkmak isteyen takımlar, kritik puanlar için sahada ter dökecek. Taraftarların kalp atışlarını hızlandıracak bu mücadeleler, gecenin en çok konuşulan anlarına sahne olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var? İşte detaylar...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ
Avrupa'da ise futbol şöleni hız kesmeden devam ediyor. Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi dev liglerde üst sıraları hedefleyen ekipler kozlarını paylaşacak. Gün boyunca sürecek bu heyecan, ekran başındaki izleyicilere futbolun tüm güzelliklerini sunacak. 28 Eylül maç takvimi ile ilgili tüm detaylar ve bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı gün boyunca sporseverlerin gündeminde olacak.
28 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI
Trendyol Süper Lig - 7. Hafta
17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (beIN Sports 2)
17.00 Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)
20.00 Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)
20.00 Zecorner Kayserispor - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
Trendyol 1. Lig
16.00 Manisa FK - Bodrum FK
16.00 İstanbulspor - Boluspor
19.00 Hatayspor - Bandırmaspor
19.00 Serik Spor - Erzurumspor FK
Avrupa'da Bugün Hangi Maçlar Var?
İngiltere – Premier Lig
16.00 Aston Villa - Fulham
18.30 Newcastle United - Arsenal
İspanya – LaLiga
15.00 Rayo Vallecano - Sevilla
17.15 Elche - Celta Vigo
19.30 Barcelona - Real Sociedad
22.00 Real Betis - Osasuna
İtalya – Serie A
13.30 Sassuolo - Udinese
16.00 Roma - Hellas Verona
16.00 Pisa - Fiorentina
19.00 Lecce - Bologna
21.45 Milan - Napoli
Fransa – Ligue 1
16.00 Nice - Paris FC
18.15 Metz - Le Havre
18.15 Lille - Lyon
18.15 Angers - Brest
21.45 Rennes - Lens
Almanya – Bundesliga
16.30 Freiburg - Hoffenheim
18.30 Köln - Stuttgart