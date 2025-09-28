Futbol tutkunları için yine heyecan dolu bir gün başlıyor. Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın kritik karşılaşmaları oynanırken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de birbirinden zorlu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Takımlar, ligdeki konumlarını güçlendirmek adına sahada ter dökerken, taraftarlar da büyük bir coşkuyla takımlarının yanında olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ

Avrupa'da ise futbol şöleni hız kesmeden devam ediyor. Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi dev liglerde üst sıraları hedefleyen ekipler kozlarını paylaşacak. Gün boyunca sürecek bu heyecan, ekran başındaki izleyicilere futbolun tüm güzelliklerini sunacak. 28 Eylül maç takvimi ile ilgili tüm detaylar ve bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtı gün boyunca sporseverlerin gündeminde olacak.

28 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig - 7. Hafta

17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

17.00 Tümosan Konyaspor - RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

20.00 Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)

20.00 Zecorner Kayserispor - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

16.00 Manisa FK - Bodrum FK

16.00 İstanbulspor - Boluspor

19.00 Hatayspor - Bandırmaspor

19.00 Serik Spor - Erzurumspor FK

Avrupa'da Bugün Hangi Maçlar Var?

İngiltere – Premier Lig

16.00 Aston Villa - Fulham

18.30 Newcastle United - Arsenal

İspanya – LaLiga

15.00 Rayo Vallecano - Sevilla

17.15 Elche - Celta Vigo

19.30 Barcelona - Real Sociedad

22.00 Real Betis - Osasuna

İtalya – Serie A

13.30 Sassuolo - Udinese

16.00 Roma - Hellas Verona

16.00 Pisa - Fiorentina

19.00 Lecce - Bologna

21.45 Milan - Napoli

Fransa – Ligue 1

16.00 Nice - Paris FC

18.15 Metz - Le Havre

18.15 Lille - Lyon

18.15 Angers - Brest

21.45 Rennes - Lens

Almanya – Bundesliga

16.30 Freiburg - Hoffenheim

18.30 Köln - Stuttgart