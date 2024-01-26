Bugün hangi maçlar var? 26 OCAK SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! Bu akşam hangi takımın var?

Bugün oynanacak futbol maçları, futbol tutkunları arasında büyük bir merak uyandırdı. Sporseverler, bu akşam gerçekleşecek müsabakaların hangi takımlar arasında olduğunu, saat kaçta başlayacağını ve hangi televizyon kanallarında yayınlanacağını öğrenmek için internet üzerinde detaylı aramalar yapıyor. Futbolseverler, günün heyecan verici maçlarına dair bilgileri bulmak için arama motorlarına başvuruyor. İşte, 26 Ocak süper lig maç programı!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Adanaspor-Keçiörengücü / Saat 20:00 / Trendyol 1.Lig

Chelsea-Aston Villa/ Saat 20:00 / İngiltere FA Cup

Tottenham-Manchester City/ Saat 20:00 / İngiltere FA Cup