Bugün hangi maçlar var? 26 OCAK SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! Bu akşam hangi takımın var?
Futbol severlerin merakla beklediği maçların programı açıklandı. Bugün hangi maçlar var, hangi takımlar karşı karşıya gelecek, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Bugün oynanacak futbol maçları, futbol tutkunları arasında büyük bir merak uyandırdı. Sporseverler, bu akşam gerçekleşecek müsabakaların hangi takımlar arasında olduğunu, saat kaçta başlayacağını ve hangi televizyon kanallarında yayınlanacağını öğrenmek için internet üzerinde detaylı aramalar yapıyor. Futbolseverler, günün heyecan verici maçlarına dair bilgileri bulmak için arama motorlarına başvuruyor. İşte, 26 Ocak süper lig maç programı!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Adanaspor-Keçiörengücü / Saat 20:00 / Trendyol 1.Lig
Chelsea-Aston Villa/ Saat 20:00 / İngiltere FA Cup
Tottenham-Manchester City/ Saat 20:00 / İngiltere FA Cup