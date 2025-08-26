Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
26 Ağustos Salı, futbol severler için heyecan dolu bir gün olmaya hazırlanıyor. Yerel liglerde ve Avrupa'nın önemli müsabakalarında kıyasıya mücadeleler yaşanacak, futbol tutkunları unutulmaz anlara tanıklık edecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
26 Ağustos Salı akşamı, Avrupa futbol sahalarında heyecan doruğa çıkacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için büyük bir mücadele verecek. Hızlı tempolu karşılaşmalar ve coşkulu tribünler, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Avrupa'daki bu kritik maçlara dair tüm detaylar haberimizde sizi bekliyor!
26 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
- 01:00 - Palmeiras - Sport Recife (Brezilya Serie A)
- 03:15 - Lanus - River Plate (Arjantin Primera Division)
- 19:45 - Kairat Almaty - Celtic (UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme)
- 20:00 - Jose Mourinho (Basin Toplantısı)
- 22:00 - Pafos - Kizilyildiz (UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme)
- 22:00 - Sturm Graz - Bodo Glimt (UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme)