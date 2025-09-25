25 Eylül Perşembe akşamı, futbolseverler büyük bir heyecana ortak olacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusunun zirveye ulaşacağı bu karşılaşmalar, hafızalarda yer edecek anlara sahne olacak. Kritik maçların tüm detayları haberimizin devamında sizleri bekliyor. Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

12:30 – S Sport: Copa Sudamericana

19:45 – Tabii: G.A. Eagles - FCSB

19:45 – Tabii: Lille - Brann

20:00 – TRT Spor: Amedspor - Sarıyer

20:00 – Tabii: Pendikspor - Sakaryaspor

22:00 – Tabii: Young Boys - Panathinaikos

22:00 – Tabii: Stuttgart - Celta Vigo

22:00 – Tabii: Salzburg - Porto

22:00 – Tabii: Rangers - Genk

22:00 – Tabii: Ferencvaros - Viktoria Plzen

22:00 – Tabii: Aston Villa - Bologna

22:00 – TRT Spor: Utrecht - Lyon

DİĞER YAYINLAR