Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
25 Eylül Perşembe akşamı, futbolseverler nefes kesen karşılaşmalara şahitlik edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, kritik galibiyetler için sahada mücadele edecek. Bu heyecan dolu maçlar, sporseverlerin ekran başından kalkmasını güçleştirecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 25 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

25 Eylül Perşembe akşamı, futbolseverler büyük bir heyecana ortak olacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusunun zirveye ulaşacağı bu karşılaşmalar, hafızalarda yer edecek anlara sahne olacak. Kritik maçların tüm detayları haberimizin devamında sizleri bekliyor. Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

  • 12:30 – S Sport: Copa Sudamericana
  • 19:45 – Tabii: G.A. Eagles - FCSB
  • 19:45 – Tabii: Lille - Brann
  • 20:00 – TRT Spor: Amedspor - Sarıyer
  • 20:00 – Tabii: Pendikspor - Sakaryaspor
  • 22:00 – Tabii: Young Boys - Panathinaikos
  • 22:00 – Tabii: Stuttgart - Celta Vigo
  • 22:00 – Tabii: Salzburg - Porto
  • 22:00 – Tabii: Rangers - Genk
  • 22:00 – Tabii: Ferencvaros - Viktoria Plzen
  • 22:00 – Tabii: Aston Villa - Bologna
  • 22:00 – TRT Spor: Utrecht - Lyon

DİĞER YAYINLAR

  • 17:00 – TRT Spor: Sivasspor - Adana Demirspor
  • 17:00 – S Sport: İspanya LaLiga
  • 19:00 – S Sport: Portekiz Ligi Geniş Özetler
