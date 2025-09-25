Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
25 Eylül Perşembe akşamı, futbolseverler nefes kesen karşılaşmalara şahitlik edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, kritik galibiyetler için sahada mücadele edecek. Bu heyecan dolu maçlar, sporseverlerin ekran başından kalkmasını güçleştirecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 25 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
- 12:30 – S Sport: Copa Sudamericana
- 19:45 – Tabii: G.A. Eagles - FCSB
- 19:45 – Tabii: Lille - Brann
- 20:00 – TRT Spor: Amedspor - Sarıyer
- 20:00 – Tabii: Pendikspor - Sakaryaspor
- 22:00 – Tabii: Young Boys - Panathinaikos
- 22:00 – Tabii: Stuttgart - Celta Vigo
- 22:00 – Tabii: Salzburg - Porto
- 22:00 – Tabii: Rangers - Genk
- 22:00 – Tabii: Ferencvaros - Viktoria Plzen
- 22:00 – Tabii: Aston Villa - Bologna
- 22:00 – TRT Spor: Utrecht - Lyon
DİĞER YAYINLAR
- 17:00 – TRT Spor: Sivasspor - Adana Demirspor
- 17:00 – S Sport: İspanya LaLiga
- 19:00 – S Sport: Portekiz Ligi Geniş Özetler