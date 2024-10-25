BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

25 Ekim Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

20:00 Adana Demirspor- Sivasspor

İngiltere Premier League

22:00 Leicester City- Nottingham Forest

Fransa Ligue 1

21:45 Rennes- Le Havre

İspanya LaLiga

22:00 Espanyol- Sevilla