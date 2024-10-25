BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
25 Ekim Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak ve yayınlar şifresiz mi? Futbol severler, maçların hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası için haberimizi takip edin.
25 Ekim Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Adana Demirspor- Sivasspor
İngiltere Premier League
22:00 Leicester City- Nottingham Forest
Fransa Ligue 1
21:45 Rennes- Le Havre
İspanya LaLiga
22:00 Espanyol- Sevilla