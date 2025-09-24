Haberler

Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
24 Eylül Çarşamba akşamı, futbolseverler heyecan dolu maçlara tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi ekipleri, önemli galibiyetler için sahada kıyasıya yarışacak. Bu mücadeleler, spor tutkunlarının ekran başından ayrılmasını zorlaştıracak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

  • Kayserispor - Beşiktaş - BeIN Sports 1 - 20:00
  • Bandırmaspor - Manisa FK - TRT Spor - 14:30
  • Erzurumspor - Keçiörengücü - TRT Spor - 17:00
  • Midtjylland - Sturm Graz - Tabii - 19:45
  • PAOK - Makkabi Tel Aviv - Tabii - 19:45
  • Bodrum FK - Vanspor FK - TRT Spor - 20:00
  • Esenler Eroskpor - İstanbulspor - BeIN MAX1 - 20:00
  • Getafe - Alaves - S Sport Plus - 20:00
  • AZ Alkmaar - Zwolle - Tivibu Spor 1 - 21:00
  • Dinamo Zagreb - Fenerbahçe - TRT 1 - 22:00

  • Real Betis - Nottingham Forest - Tabii - 22:00
  • Nice - Roma - Tabii - 22:00
  • Malmö - Ludogorets - Tabii - 22:00
  • Kızılyıldız - Celtic - Tabii - 22:00
  • Freiburg - Basel - Tabii - 22:00
  • Braga - Feyenoord - Tabii - 22:00
  • Real Sociedad - Mallorca - S Sport Plus - 22:30
  • Atletico Madrid - Rayo Vallecano - S Sport - 22:30
  • Atletico Mineiro - Bolivar - S Sport - 01:00
Haberler.com / Sahra Arslan
